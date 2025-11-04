Более 400 мероприятий проведут в Москве в честь Дня народного единства 4 ноября. Например, на главной выставке страны жители и гости города смогут пройтись по экскурсионному маршруту "Народное единство в символах архитектуры ВДНХ".

В парке "Москино" можно принять участие в исторической реконструкции времен освобождения Москвы от польско-литовской оккупации 1612 года. Шоу готовили более 150 реконструкторов с разных регионов России. Также практически в каждом парке города запланированы мастер-классы, спортивные мероприятия и лекции.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.