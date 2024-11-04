Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 ноября, 13:15

Город

Национальный центр "Россия" заработал в "Экспоцентре"

Национальный центр "Россия" заработал в "Экспоцентре"

В Москве начал работу национальный центр "Россия"

Собянин подвел итоги благоустройства на юго-западе Москвы

В Московском зоопарке родился детеныш бурой гиены

Масштабные реставрационные работы идут на ВДНХ

Акция "Алтарь Отечества" началась в Москве в честь Дня народного единства

Возведенные по реновации дома потребляют меньше тепловой и электрической энергии

"Это Москва": Серпуховско-Тимирязевская линия метро

Собянин рассказал о строительстве нового центра ГКБ имени Буянова

В кинопарке "Москино" пройдут мероприятия в честь Дня народного единства

В "Экспоцентре" на Краснопресненской набережной официально открылся национальный центр "Россия". Он станет продолжением грандиозной одноименной выставки и будет работать на постоянной основе.

Теперь там можно будет увидеть не только достижения страны, но и окунуться в ее будущее. Скоро в Центре откроется выставка "Наследие для будущего". Там будут представлены работы молодых художников из России, Индии, Китая, Бразилии и Эфиопии.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городвидеоСтанислав Кулик
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика