Национальный центр "Россия" заработал в "Экспоцентре"

В "Экспоцентре" на Краснопресненской набережной официально открылся национальный центр "Россия". Он станет продолжением грандиозной одноименной выставки и будет работать на постоянной основе.

Теперь там можно будет увидеть не только достижения страны, но и окунуться в ее будущее. Скоро в Центре откроется выставка "Наследие для будущего". Там будут представлены работы молодых художников из России, Индии, Китая, Бразилии и Эфиопии.

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