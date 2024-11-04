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04 ноября, 01:15

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Акция "Алтарь Отечества" началась в Москве в честь Дня народного единства

Акция "Алтарь Отечества" началась в Москве в честь Дня народного единства

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В честь Дня народного единства в столице проходит культурно-патриотическая акция "Алтарь Отечества". Она проводится с 2001 года и сохраняет память о подвиге Второго народного ополчения 1612 года.

На мероприятие приехали школьники, студенты и преподаватели из разных регионов. Сама акция традиционно началась с церемонии возложения цветов к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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