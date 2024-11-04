В кинопарке "Москино" пройдут мероприятия в честь Дня народного единства

Мероприятия в честь Дня народного единства пройдут кинопарке "Москино". С 10:00 до 18:00 гостей будут ждать интерактивные занятия, в 12:00 – выступления конных всадников, а в 17:00 посетители увидят масштабную историческую реконструкцию.

С 12:00 на ВДНХ можно будет посетить фестиваль истории русского хлеба, затем гостей пригласят отправиться в центр "Космонавтика и авиация". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

