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04 ноября, 09:15

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В кинопарке "Москино" пройдут мероприятия в честь Дня народного единства

В кинопарке "Москино" пройдут мероприятия в честь Дня народного единства

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Праздничные мероприятия ко Дню народного единства стартовали в кинопарке "Москино"

Мероприятия в честь Дня народного единства пройдут кинопарке "Москино". С 10:00 до 18:00 гостей будут ждать интерактивные занятия, в 12:00 – выступления конных всадников, а в 17:00 посетители увидят масштабную историческую реконструкцию.

С 12:00 на ВДНХ можно будет посетить фестиваль истории русского хлеба, затем гостей пригласят отправиться в центр "Космонавтика и авиация". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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