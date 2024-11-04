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04 ноября, 14:30

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Новости градостроительного комплекса Москвы

Новости градостроительного комплекса Москвы

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Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном градостроительстве.

Утвержден проект строительства новых дорог у станции метро "Саларьево" в Коммунарке, сообщил Сергей Собянин. Например, на пересечении Красулинской улицы с улицей Адмирала Корнилова появится круговой разворот.

"В Мнёвниковской пойме формируется современный городской район с хорошей транспортной доступностью, включающий жилые дома, социальные объекты, коммерческую недвижимость и спортивную инфраструктуру. Также там появятся три многофункциональных комплекса общей площадью свыше 180 тысяч квадратных метров. Для реализации город предоставит 4,6 гектара земли", – рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Более 10 школ и детских садов построят на территории бывшей промзоны Люблино. Строительство соцобъектов даст жителям новых кварталов работу, а также образовательные и медицинские услуги рядом с домом.

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