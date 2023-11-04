В День народного единства стартовала выставка "Россия" на ВДНХ. Москвичи и туристы собрались в день открытия форума увидеть цифровое историческое шоу о том, как Москва превращалась в современный мегаполис.

Увидеть всю страну, собранную на ВДНХ, можно до 12 апреля. Вход бесплатный. На некоторые экспозиции и экскурсии нужно регистрироваться на официальном сайте международной выставки-форума "Россия".

Об этом – в эфире телеканала Москвы 24.