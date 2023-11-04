Режим работы Московской канатной дороги изменится в праздники

Режим работы Московской канатной дороги изменится на праздничных выходных.

В воскресенье, 5 ноября, канатная дорога продлит свою работу до 23:00. В понедельник, 6 ноября, прокатиться над Москвой-рекой можно будет с 10:00 до 23:00 по тарифам выходного и праздничного дня. Во вторник, 7 ноября, воздушная трасса запустится только с 16:00 и будет работать до 21:00 по тарифам вторника.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

