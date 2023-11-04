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04 ноября, 09:15

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Московские поликлиники работают по измененному расписанию 4 и 5 ноября

Московские поликлиники работают по измененному расписанию 4 и 5 ноября

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Московские поликлиники работают по измененному расписанию 4 и 5 ноября в связи с празднованием Дня народного единства.

Медучреждения для взрослых работают с 09:00 до 16:00. В понедельник, 6 ноября, поликлиники будут работать с 09:00 до 18:00.

При этом отделения помощи на дому и травмпункты будут принимать пациентов по такому же графику, как поликлиники, а круглосуточные травмпункты – без изменений.

Детские учреждения 6 ноября будут открыты 09:00 до 15:00. Кабинеты ОРВИ работают с 4 по 6 ноября с 09:00 до 18:00.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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