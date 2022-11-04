Российское общество "Знание" запустило просветительский марафон

В Музее Отечественной войны 1812 года открылась выставка, посвященная участникам специальной военной операции. В основу экспозиции положены реальные истории бойцов, которые за мужество были удостоены звания "Герой Российской Федерации". В рамках проекта профессиональные художники подготовили про них графические новеллы.

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