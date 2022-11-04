В праздничные дни у москвичей море вариантов, как активно и интересно провести время. И вот еще один – в столице проходит первая Московская неделя интерьера и дизайна.

На выставке представлены российские производители мебели, отделочных материалов и предметов интерьера. В общей сложности порядка 350 компаний. Свою продукцию представляют гости из Индии, Китая, Турции, Вьетнама, Южной Кореи и других стран.

Неделя интерьера и дизайна проходит на нескольких площадках. Одна из основных – ВДНХ, это павильоны № 55 и 57.