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В столице проходит первая Московская неделя интерьера и дизайна

В столице проходит первая Московская неделя интерьера и дизайна

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В праздничные дни у москвичей море вариантов, как активно и интересно провести время. И вот еще один – в столице проходит первая Московская неделя интерьера и дизайна.

На выставке представлены российские производители мебели, отделочных материалов и предметов интерьера. В общей сложности порядка 350 компаний. Свою продукцию представляют гости из Индии, Китая, Турции, Вьетнама, Южной Кореи и других стран.

Неделя интерьера и дизайна проходит на нескольких площадках. Одна из основных – ВДНХ, это павильоны № 55 и 57.

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городвидеоАлина Гилева
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