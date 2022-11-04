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Новое общественное пространство создали в Ясеневе

Новое общественное пространство создали в Ясеневе

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Новое место для отдыха и занятий спортом появилось на юго-западе столицы. Для жителей района Ясенево в рамках программы "Мой район" за полгода обустроили жилые микрорайоны площадью более 40 гектаров в границах улиц Паустовского, Голубинская, Ясногорская и Новоясеневского проспекта.

Теперь к метро ведут широкие дорожки, а во дворах есть девять спортплощадок. Там можно провести тренировку на силовых и кардиотренажерах, поиграть в теннис, баскетбол или волейбол. Для детей установили четыре игровых комплекса с головоломками и качелями.

А у дома № 32 по Новоясеневскому проспекту появился спортивный кластер с футбольным полем, тренажерами под навесами и столами для пинг-понга. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: "Мой район"
городблагоустройствовидеоКристина Курума
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