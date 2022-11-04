Москвичам рассказали, как можно провести ноябрьские праздники в городе

Москвичей в течение трех дней ждет более 200 мероприятий. В основном вход на них бесплатный.

Например, на Красной площади с 5 по 7 ноября будет работать интерактивный Музей под открытым небом, посвященный истории обороны Москвы. Десятки единиц военной техники, кинохроника, стихи и песни военных лет, тематические инсталляции и театрализованные постановки позволят горожанам погрузиться в атмосферу ноября 1941 года.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.