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Москвичам рассказали, как можно провести ноябрьские праздники в городе

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Интерактивный музей под открытым небом откроется на Красной площади в ноябрьские праздники

Москвичей в течение трех дней ждет более 200 мероприятий. В основном вход на них бесплатный.

Например, на Красной площади с 5 по 7 ноября будет работать интерактивный Музей под открытым небом, посвященный истории обороны Москвы. Десятки единиц военной техники, кинохроника, стихи и песни военных лет, тематические инсталляции и театрализованные постановки позволят горожанам погрузиться в атмосферу ноября 1941 года.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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