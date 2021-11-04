Жителям столицы рассказали, куда пойти в праздничные дни

Нерабочие дни плавно перетекли в праздничные. Те, кто не уехал, дома не сидят. На выставки, в театры и в музеи растянулись очереди. Даже у мавзолея аншлаг.

Однако ряд ограничений останется и с понедельника. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

