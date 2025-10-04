Специальное совещание посвятили строительству храмов в ЮЗАО столицы

В столице проходит совещание по вопросам строительства храмов в Юго-Западном административном округе с участием советника мэра Владимира Ресина. На сегодняшний день в округе уже введено в эксплуатацию 15 храмов, 9 находятся в активной стадии строительства, а 2 готовятся к началу работ.

Среди строящихся объектов – Храм священномученика Серафима в Южном Бутове, Храм священномученика Василия в Коньково и Храм праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы в Черемушках. Также ведется подготовка к проектированию еще четырех храмов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.