Сезон фонтанов завершился в Москве

В столице завершился сезон фонтанов. Специалисты приступили к их отключению и подготовке к холодному периоду. В комплекс работ входит слив воды, который может занимать несколько суток, и тщательную промывку всех конструкций специальными средствами.

Наиболее сложные фонтаны с декоративными элементами требуют особого подхода. Например, на "Репинском" и "Пушкинском" устанавливают защитные металлические щиты. Столичные фонтаны будут находиться на консервации до конца апреля, после чего их подготовят к новому сезону.

