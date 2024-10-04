В столице прошел фестиваль иммерсивных технологий "Ночь инноваций"

4 октября в Цифровом деловом пространстве прошел фестиваль иммерсивных технологий "Ночь инноваций". Площадка собрала экспертов цифровой индустрии и простых любителей мультимедийных технологий. На фестивале представили более 30 разработок в сфере виртуальной реальности, анимации, звука и искусственного интеллекта.

Ведущая Москвы онлайн Татьяна Сальникова в прямом эфире опробовала на себе новые технологии и пообщалась с участниками фестиваля.