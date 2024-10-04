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04 октября, 19:30

Город

Сезонные блюда с тыквой смогут попробовать посетители фестиваля "Золотая осень"

Сезонные блюда с тыквой смогут попробовать посетители фестиваля "Золотая осень"

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Фестиваль "Золотая осень" в Москве объединил 30 городских площадках

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4 октября в Москве стартовал фестиваль "Золотая осень"

Фестиваль "Золотая осень" начался в Москве 4 октября. Его еще называют "Праздником урожая". Фестиваль объединит около 30 городских площадок. Одна из главных локаций находится на Тверской площади.

В гастрономическом меню – специальные сезонные блюда с тыквой и пряностями, особые рецепты от столичных шеф-поваров и многое другое.

Свою продукцию на фестивале презентуют больше 150 фермерских хозяйств более чем из 65 российских регионов. В числе товаров – овощи, сыры ручной работы, мед, рыба, грибы, ягоды, деликатесы из мяса.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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