Сезонные блюда с тыквой смогут попробовать посетители фестиваля "Золотая осень"

Фестиваль "Золотая осень" начался в Москве 4 октября. Его еще называют "Праздником урожая". Фестиваль объединит около 30 городских площадок. Одна из главных локаций находится на Тверской площади.

В гастрономическом меню – специальные сезонные блюда с тыквой и пряностями, особые рецепты от столичных шеф-поваров и многое другое.

Свою продукцию на фестивале презентуют больше 150 фермерских хозяйств более чем из 65 российских регионов. В числе товаров – овощи, сыры ручной работы, мед, рыба, грибы, ягоды, деликатесы из мяса.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.