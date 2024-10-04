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04 октября, 13:15

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Московские библиотеки стали центрами притяжения молодежи

Московские библиотеки стали центрами притяжения молодежи

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Московские библиотеки стали центрами притяжения молодежи. Это связано с тем, что современные читальни перестали быть просто хранилищами книг и превратились в настоящие культурные центры. Обновленные интерьеры привлекают как любителей литературы, так и тех, кто ищет место для работы и общения.

Обновили и систему получения книг – появились электронный каталог изданий, сервис онлайн-бронирования и станции самообслуживания. Читательский билет стал единым для всех библиотек и может быть оформлен как в виде карты, так и электронно. Каждый год и взрослые, и детские библиотеки посещают более 20 миллионов раз.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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