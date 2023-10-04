Завершен монтаж основных конструкций Национального космического центра в Москве

В Москве закончили монтаж основных конструкций Национального космического центра. Новая высокотехнологичная площадка для космической индустрии появится в столице уже в следующем году.

Несколько парков закрылись в Москве на фоне непогоды 4 октября. Жителям столицы рекомендовали без необходимости не выходить на улицу. По оценкам синоптиков, порывы ветра достигали 20 метров в секунду.

Сезон работы фонтанов завершится в городе 5 октября. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков. После того, как все сооружения выключат, специалисты комплекса городского хозяйства промоют чаши и скульптуры специальным раствором, демонтируют техническое оборудование и подсветку.