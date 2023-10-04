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04 октября, 21:00

Общество

Завершен монтаж основных конструкций Национального космического центра в Москве

Завершен монтаж основных конструкций Национального космического центра в Москве

Отопительный сезон в столице стартовал в полном объеме

Новости часа: москвичам рекомендовали не выходить на улицу из-за сильного ветра

"Мой район. Навигатор": в Москве отреставрируют скульптурную композицию "Наука и труд"

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Выставка Николая Рериха откроется в Новой Третьяковке 10 октября

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Выставка индустрии гостеприимства "Пир Экспо" завершится в столице 6 октября

В Москве закончили монтаж основных конструкций Национального космического центра. Новая высокотехнологичная площадка для космической индустрии появится в столице уже в следующем году.

Несколько парков закрылись в Москве на фоне непогоды 4 октября. Жителям столицы рекомендовали без необходимости не выходить на улицу. По оценкам синоптиков, порывы ветра достигали 20 метров в секунду.

Сезон работы фонтанов завершится в городе 5 октября. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков. После того, как все сооружения выключат, специалисты комплекса городского хозяйства промоют чаши и скульптуры специальным раствором, демонтируют техническое оборудование и подсветку.

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