04 октября, 18:00Город
Выставка Николая Рериха откроется в Новой Третьяковке 10 октября
Масштабная выставка Николая Рериха откроется 10 октября в Новой Третьяковке на улице Крымский Вал. В экспозицию войдут художественные произведения и документальные материалы.
Зрители увидят свыше сотни картин и графических листов – от знаменитых шедевров раннего творчества "Гонец" и "Заморские гости" до работ индийского периода. Некоторые экспонаты будут представлены публике впервые. Выставка продлится до 10 марта.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.