Выставка Николая Рериха откроется в Новой Третьяковке 10 октября

Масштабная выставка Николая Рериха откроется 10 октября в Новой Третьяковке на улице Крымский Вал. В экспозицию войдут художественные произведения и документальные материалы.

Зрители увидят свыше сотни картин и графических листов – от знаменитых шедевров раннего творчества "Гонец" и "Заморские гости" до работ индийского периода. Некоторые экспонаты будут представлены публике впервые. Выставка продлится до 10 марта.

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