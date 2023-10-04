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04 октября, 18:00

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Выставка Николая Рериха откроется в Новой Третьяковке 10 октября

Выставка Николая Рериха откроется в Новой Третьяковке 10 октября

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Масштабная выставка Николая Рериха откроется 10 октября в Новой Третьяковке на улице Крымский Вал. В экспозицию войдут художественные произведения и документальные материалы.

Зрители увидят свыше сотни картин и графических листов – от знаменитых шедевров раннего творчества "Гонец" и "Заморские гости" до работ индийского периода. Некоторые экспонаты будут представлены публике впервые. Выставка продлится до 10 марта.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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