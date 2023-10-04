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Новости

04 октября, 15:30

Общество

Новости часа: национальный космический центр в Филях готов на 62%

Новости часа: национальный космический центр в Филях готов на 62%

Новости часа: дождь и сильный ветер ожидают в Москве 4 октября

Новости часа: в Москве завершили монтаж основных конструкций НКЦ

Сервису перевозок по требованию "По пути" исполнилось 2 года

Собянин рассказал, какие социальные объекты открыты в Москве за 5 лет

Новости часа: москвичей призвали быть аккуратнее из-за ухудшения погоды

Новый пешеходный мост через Москву-реку возведут в столице

Городские службы в столице перевели в режим повышенной готовности из-за непогоды

Карту "Тройка" можно будет пополнять на турникетах Московского метро

Собянин объявил о завершении монтажа основных конструкций здания будущего НКЦ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Национальный космический центр в Филях готов на 62%. Об этом сообщил Минпромторг.

Желтый уровень погодной опасности действует в Москве до вечера из-за усиления ветра до 20 метров в секунду. Об этом рассказали столичные синоптики.

На Осенней улице в Крылатском заменили дорожное покрытие. О проведенных работах рассказал комплекс городского хозяйства.

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