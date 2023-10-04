Новости часа: национальный космический центр в Филях готов на 62%

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Национальный космический центр в Филях готов на 62%. Об этом сообщил Минпромторг.

Желтый уровень погодной опасности действует в Москве до вечера из-за усиления ветра до 20 метров в секунду. Об этом рассказали столичные синоптики.

На Осенней улице в Крылатском заменили дорожное покрытие. О проведенных работах рассказал комплекс городского хозяйства.