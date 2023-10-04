Новости часа: городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Городские службы перевели в режим повышенной готовности из-за непогоды. Об этом рассказал заммэра Москвы Петр Бирюков.

В Южном Медведкове планы по программе реновации выполнили на 100%. Об этом сообщил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

На Осенней улице в Крылатском заменили дорожное покрытие. Это данные комплекса городского хозяйства.