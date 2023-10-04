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Новости

04 октября, 12:00

Город

Новости часа: городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности

Новости часа: городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности

Сервису перевозок по требованию "По пути" исполнилось два года

Карту "Тройка" можно будет пополнять на турникетах столичного метро

Инвесторы построят в Москве 78 объектов социнфраструктуры по договорам участия

Собянин: более 650 брендов примут участие в неделе интерьера и дизайна в Москве

ЦОДД спрогнозировал столичный трафик до 7 баллов вечером 4 октября

Еще один пешеходный мост через Москву-реку построят в столице

Новости часа: порывы ветра до 20 м/с ожидаются в Москве 4 октября

"Утро": протяженность утренних заторов в столице составила 60 километров

"Утро": загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 4 балла

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Городские службы перевели в режим повышенной готовности из-за непогоды. Об этом рассказал заммэра Москвы Петр Бирюков.

В Южном Медведкове планы по программе реновации выполнили на 100%. Об этом сообщил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

На Осенней улице в Крылатском заменили дорожное покрытие. Это данные комплекса городского хозяйства.

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