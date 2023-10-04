04 октября, 22:45Город
Инвесторы построят в Москве 78 объектов социнфраструктуры по договорам участия
Столичные инвесторы активно участвуют в развитии социальной структуры города. Вместе с жилыми домами они строят школы, детские сады и поликлиники.
В этом году уже заключили договоры на возведение еще 78 социальных объектов. Об этом сообщается на портале mos.ru.
Например, в Раменках скоро появится учебный корпус с дошкольным отделением. Здание строят на проспекте Вернадского. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.