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04 октября, 22:45

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Инвесторы построят в Москве 78 объектов социнфраструктуры по договорам участия

Инвесторы построят в Москве 78 объектов социнфраструктуры по договорам участия

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Столичные инвесторы активно участвуют в развитии социальной структуры города. Вместе с жилыми домами они строят школы, детские сады и поликлиники.

В этом году уже заключили договоры на возведение еще 78 социальных объектов. Об этом сообщается на портале mos.ru.

Например, в Раменках скоро появится учебный корпус с дошкольным отделением. Здание строят на проспекте Вернадского. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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