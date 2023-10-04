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04 октября, 07:30

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Москвичам рассказали, как идет строительство Троицкой линии метро

Москвичам рассказали, как идет строительство Троицкой линии метро

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На Троицкой линии идет активное строительство: на данный момент пять станций возводят, еще шесть проектируют. Открытие новых точек на карте метро почувствует практически каждый десятый москвич. Известно, что на "Новаторской", которая должна стать одной из самой оживленных станций, уже приступили к отделке.

Когда запустят движение? Как продвигается работа на разных участках? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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