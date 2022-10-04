Девять инновационных производств открыли в "Технополисе "Москва" с начала 2022 года

С начала 2022 года в "Технополисе "Москва" открыли девять инновационных производств, в том числе медицинского оборудования и лекарств. А это значит, что количество рабочих мест выросло. Кроме того, найти сотрудников предприятия можно там же, ведь на базе технополиса стал действовать образовательный центр.

Огромное внимание уделяют не только теории, но и практике. Чему можно научиться? Какие специальности самые востребованные? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.