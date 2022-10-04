В Москве приступили ко второму этапу благоустройства возле станции "Новаторская" БКЛ

У станции Большой кольцевой линии метро "Новаторская" начался второй этап благоустройства. Об этом сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

На первом этапе обновили улицу Академика Пилюгина, а также дворы на улице Новаторов. Теперь стоит задача сделать удобные пешеходные маршруты к станции. Работы будут проводить на улицах Воронцовские Пруды, Кравченко, Новаторов и Крупской. На время благоустройства для безопасности пешеходов и водителей установят ограждения и информационные баннеры.

В планах – убрать под землю воздушные провода, осовременить водосточную сеть, привести в порядок тротуары и заменить асфальт на проезжей части. На улицах появятся парковочные карманы, новые остановки и лавочки по дороге к метро. Путь будут освещать обновленные фонари. Кроме того, организуют несколько общественных пространств. Работы обещают закончить в 2023 году.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.