Четыре автомобильных моста сдадут в эксплуатацию в Москве до конца 2023 года

Четыре автомобильных моста сдадут в столице до конца 2023 года. Об этом рассказали в Департаменте строительства.

Работы уже ведут. Один из мостов станет частью Московского скоростного диаметра. Он пройдет через реку Пехорка и соединит МСД с магистралью Москва – Нижний Новгород – Казань. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.