В трех округах столицы появятся еще пять выделенных полос

В Москве откроют еще пять выделенных полос для общественного транспорта. Самую длинную организуют на Филатовском шоссе. Об этом сообщили в Дептрансе.

Запуск планируют на 23 октября. Это должно существенно улучшить трафик. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.