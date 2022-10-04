Строительство пересадочного моста началось на станции БКЛ метро "Текстильщики"

На станции "Текстильщики" БКЛ стали возводить пересадку – мост, который свяжет Большое кольцо с фиолетовой линией метро. Конструкция протянется на 140 метров над железной дорогой.

"Текстильщики" БКЛ станут важной составляющей транспортно-пересадочного узла. В работе еще несколько станций. Когда планируют замкнуть Большое кольцо, рассказал заммэра Андрей Бочкарев. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.