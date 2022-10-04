Коммунальные службы перешли в режим повышенной готовности 4 октября

Поваленные деревья и море осадков на московских улицах – в столичном регионе разгулялся балканский циклон. По словам синоптиков, пока циклон продолжит бушевать.

Коммунальные службы в связи с прогнозом перешли в режим повышенной готовности – в городе дежурят сотни бригад Мосводостока. Как москвичи пережили удар непогоды и куда нужно сообщать о подтоплениях? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.