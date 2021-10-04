Центр организации дорожного движения (ЦОДД) оценивает трафик в Москве в 5 баллов. Придется сбросить скорость на проспекте Маршала Жукова.

Плотный поток сформировался на Алтуфьевском шоссе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.