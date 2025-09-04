Новости градостроительного комплекса Москвы

Форма поиска по сайту

04 сентября, 14:30

Город

Москва организует выборы для жителей 19 регионов России

Мероприятия в честь Дня солидарности в борьбе с терроризмом прошли в Москве

Более 130 площадок доступны в столице в рамках форума "Территория будущего. Москва 2030"

В Москву пришло неклассическое бабье лето

"Атмосфера": 20 градусов ожидается в Москве днем 4 сентября

Жителей и гостей столицы пригласили на фестиваль городских видов спорта

Жители Раменок пожаловались на соседей, которые установили теплицы и веранды в ЖК

Собянин: первый в России беспилотный трамвай запустили в Москве

Пять автомобилей столкнулись на Филатовском шоссе возле деревни Картмазово

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном градостроительстве.

Утвержден проект транспортного узла "Лухмановская" с одноименной станцией Некрасовской линии, сообщил Сергей Собянин. "Лухмановская" станет новым хабом для въезжающих в город автомобилистов, которые смогут там пересесть на городской транспорт. Рядом с ТПУ построят спортивный объект, многофункциональный комплекс и торгово-развлекательный центр.

"В этом году назначенные городом операторы и инвесторы приступили к реализации 25 проектов комплексного развития территорий. В совокупности на них построят 2,1 миллиона квадратных метров недвижимости, включая почти 1,3 миллиона "квадратов" жилья для реализации программы реновации. Возведут более 665 тысяч квадратных метров инфраструктуры промышленного и общественно-делового назначения", – сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

С начала года в Мневниковской пойме выделено почти 10 гектаров для строительства общественно-деловых центров и спорткомплекса. Общая площадь новых объектов составит около 130 тысяч квадратных метров.

