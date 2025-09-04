Новости градостроительного комплекса Москвы

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном градостроительстве.

Утвержден проект транспортного узла "Лухмановская" с одноименной станцией Некрасовской линии, сообщил Сергей Собянин. "Лухмановская" станет новым хабом для въезжающих в город автомобилистов, которые смогут там пересесть на городской транспорт. Рядом с ТПУ построят спортивный объект, многофункциональный комплекс и торгово-развлекательный центр.

"В этом году назначенные городом операторы и инвесторы приступили к реализации 25 проектов комплексного развития территорий. В совокупности на них построят 2,1 миллиона квадратных метров недвижимости, включая почти 1,3 миллиона "квадратов" жилья для реализации программы реновации. Возведут более 665 тысяч квадратных метров инфраструктуры промышленного и общественно-делового назначения", – сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

С начала года в Мневниковской пойме выделено почти 10 гектаров для строительства общественно-деловых центров и спорткомплекса. Общая площадь новых объектов составит около 130 тысяч квадратных метров.