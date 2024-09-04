Модный показ под открытым небом прошел в центре Москвы

Модный показ под открытым небом прошел в центре столицы в рамках фестиваля "Территория будущего. Москва 2030". Подиум разместили на Болотной площади. Около 100 моделей представили женские, мужские и детские образы, которые будут актуальны осенью и зимой. Это одежда, обувь и аксессуары более чем 20 российских брендов, в том числе столичных производителей – участников проекта "Сделано в Москве".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.