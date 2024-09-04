04 сентября, 07:45Город
Москва 24 подготовила цикл документальных фильмов "Мегаполия"
Телеканал Москва 24 представляет цикл документальных фильмов "Мегаполия". Это авторский взгляд на современную Москву журналиста и главного редактора телеканала Дмитрия Щугорева.
На данный момент Москва – это центр науки, образования, торговли и творчества. Здесь развиваются инновации и применяются новые технологии. Как столица пришла к этому и как изменилась за последнее десятилетие?
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.