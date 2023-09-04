04 сентября, 22:45Город
Количество машин на дорогах Москвы к середине сентября может увеличиться на 200 тысяч
К середине сентября на столичных дорогах прибавится до 200 тысяч машин. По данным ЦОДД и Дептранса, еще не все горожане вернулись после отпусков.
Чтобы облегчить трафик, в Москве запустили основной участок МСД и готовятся к запуску новых дорог. Кроме того, в центре города стало свободнее из-за появления новых перехватывающих парковок.
Подробнее о том, как еще разгружают столичные дороги – в эфире телеканала Москва 24.