Количество машин на дорогах Москвы к середине сентября может увеличиться на 200 тысяч

К середине сентября на столичных дорогах прибавится до 200 тысяч машин. По данным ЦОДД и Дептранса, еще не все горожане вернулись после отпусков.

Чтобы облегчить трафик, в Москве запустили основной участок МСД и готовятся к запуску новых дорог. Кроме того, в центре города стало свободнее из-за появления новых перехватывающих парковок.

Подробнее о том, как еще разгружают столичные дороги – в эфире телеканала Москва 24.

