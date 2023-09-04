Схема движения изменится на ряде улиц Москвы 9 и 10 сентября

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Новости

Новости

04 сентября, 22:30

Город

Москвичам рассказали о мероприятиях в Гостином Дворе на последней недели МУФ

Москвичам рассказали о мероприятиях в Гостином Дворе на последней недели МУФ

Новости часа: Путин поздравил сборную РФ с победой на олимпиаде по информатике

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 4 сентября

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Началась заключительная неделя Московского урбанистического форума. Успеть оценить последние достижения российской столицы можно до выходных.

Одно из центральных событий МУФ в Гостином Дворе – "Марафон трудоустройства". На нем можно узнать об актуальных трендах рынка труда, развить востребованные сейчас профессиональные навыки, а также найти новую работу всего за пару часов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Московский урбанистический форум – 2023
городвидеоМаксим СеликовМария Антропова
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