Москвичам рассказали о мероприятиях в Гостином Дворе на последней недели МУФ

Началась заключительная неделя Московского урбанистического форума. Успеть оценить последние достижения российской столицы можно до выходных.

Одно из центральных событий МУФ в Гостином Дворе – "Марафон трудоустройства". На нем можно узнать об актуальных трендах рынка труда, развить востребованные сейчас профессиональные навыки, а также найти новую работу всего за пару часов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

