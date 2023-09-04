Благоустройство Воробьевской набережной завершится осенью 2023 года

Москвичи смогут оценить благоустройство Воробьевской набережной осенью 2023 года. Там сделают беговую и велодорожки, проложат новые пешеходные маршруты.

Длина прогулочных маршрутов вдоль Воробьевых гор станет больше почти на три километра. Гранит причалов очистят от многолетних наслоений, провода уберут под землю. На одной из крыш на причале обновят небольшую смотровую площадку.

Работы идут и на других участках берега Москвы-реки. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.