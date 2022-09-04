В Москве завершился фестиваль "Спасская башня".

Полторы недели москвичей радовали лучшие военные оркесты и творческие коллективы из России, а также Египта, Венесуэлы, Индии, Таиланда и Ирана.

Сам праздник завершился ярким салютом на Красной площади.

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