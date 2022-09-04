Благоустройство завершается около станции "Сокольники" БКЛ метро

Благоустройство в ближайшее время завершится около станции "Сокольники" БКЛ метро. Площадь общественного пространства составит свыше 40 тысяч квадратных метров.

Территорию дополнительно озеленят: там высадят деревья и кустарники. У станции БКЛ также будет пешеходная аллея со скамейками. Ее обещают доделать ко Дню города.

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