Благоустройство завершили на территории учебного заведения № 1384 имени Леманского

На территории учебного заведения № 1384 имени Леманского завершили благоустройство в рамках программы "Мой район". Теперь там есть удобная спортивная площадка и зона отдыха с лавочками и качелями.

Кроме того, территория вокруг школы стала еще зеленее. В ходе благостуройства позаботились о газоне – площадь живого "ковра" составила более 2 тысяч квадратных метров. Вокруг высадили также около 200 кустарников.

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