В Москве участники осеннего велозаезда собираются на точке старта

До начала осеннего велофестиваля осталось меньше часа. Он – самый длинный в череде московских велофестов. Маршрут почти 30 километров от "Москва-Сити" до ВДНХ.

Участники уже собираются на точке старта. Много ли людей решили провести это воскресенье, занимаясь спортом? Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.