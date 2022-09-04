Москва отпразднует день города в следующие выходные

В следующие выходные москвичей ждет День Города. Подготовлено около 200 крупных мероприятий. Они пройдут во всех округах. В центре уже начали монтировать декорации.

Среди основных центральных площадок – Тверская улица, Ландшафтный парк на Павелецкой площади, Цветной бульвар, Поклонная гора, ВДНХ и сад "Эрмитаж". Много интересного ждет и жителей других районов. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.