Фестиваль "Спасская башня" завершается в Москве

Фестиваль военных оркестров "Спасская башня" завершается сегодня. В течение 10 дней на нескольких площадках Москвы играли музыканты из разных стран мира. Военные марши звучали на ВДНХ, в парке "Патриот" и даже на вокзалах столицы.

Коллективы из Мексики, Египта, Таиланда, Индии исполнили свои национальные мелодии. Вместе с выступлениями оркестров, на сцены поднимались и известные, любимые всеми артисты и певцы. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.