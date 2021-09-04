Москвичам рассказали о похолодании в столице

Погода в Москве удивляет. В столице ветрено, пасмурно и холодно. Местами кратковременные дожди.

Почему в первых числах сентября всего плюс семь на улице? Есть ли шанс на потепление? Ответы на эти и другие вопросы – в эфире телеканала Москва 24.

