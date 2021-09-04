Москвичам рассказали об изменениях схемы движения

В Москве обновилась схема движения. На ряде улиц появились односторонние маршруты. На востоке столицы стало на 100 парковочных мест больше.

"Вафельная" разметка появилась на одном из перекрестков ЮВАО. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.