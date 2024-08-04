04 августа, 08:15Город
Мастер-класс по изготовлению браслетов пройдет на Никитском бульваре
Мастер-класс по изготовлению браслетов пройдет на Никитском бульваре в рамках фестиваля "Лето в Москве". Гости смогут создать свой уникальный аксессуар бесплатно.
Также там будет работать выставка и арт-маркет, где можно купить картины, декор и многое другое. Всего же в городе работает более 600 площадок фестиваля.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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