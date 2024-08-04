Мастер-класс по изготовлению браслетов пройдет на Никитском бульваре в рамках фестиваля "Лето в Москве". Гости смогут создать свой уникальный аксессуар бесплатно.

Также там будет работать выставка и арт-маркет, где можно купить картины, декор и многое другое. Всего же в городе работает более 600 площадок фестиваля.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

