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Новости

04 августа, 08:15

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Мастер-класс по изготовлению браслетов пройдет на Никитском бульваре

Мастер-класс по изготовлению браслетов пройдет на Никитском бульваре

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Мастер-класс по изготовлению браслетов пройдет на Никитском бульваре в рамках фестиваля "Лето в Москве". Гости смогут создать свой уникальный аксессуар бесплатно.

Также там будет работать выставка и арт-маркет, где можно купить картины, декор и многое другое. Всего же в городе работает более 600 площадок фестиваля.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Лето в Москве
городфестиваливидеоЕгор Бедуля
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