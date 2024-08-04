Катание на сапбордах и заезд на сайклах пройдут 4 августа в рамках фестиваля "Москва 2030"

В столице 1 августа начался форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030". Москвичам и туристам представят главные инновации и достижения во всех сферах жизни города. Рассказываем, какие мероприятия можно посетить 4 августа.



Посмотреть экспозицию, проплывая мимо нее на сапборде, можно будет в пространстве "Эволюция" в парке искусств "Музеон" с 12:00 до 20:00. Кроме того, на главной сцене молодежной точки "Телепорт" в Парке Горького с 11:00 до 12:00 можно будет принять участие в заезде на сайклах. Помогать в этом будет искусственный интеллект.

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