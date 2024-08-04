Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 августа, 09:15

Город

Катание на сапбордах и заезд на сайклах пройдут 4 августа в рамках фестиваля "Москва 2030"

Катание на сапбордах и заезд на сайклах пройдут 4 августа в рамках фестиваля "Москва 2030"

Съезд с МСД на Каширское шоссе готов на 75%

Около 10 тыс человек собрались для участия в Ночном забеге

На обновленной станции Митьково МЦД-3 появились остановки трамваев

В Ночном забеге приняли участие 10 тысяч спортсменов

Москвичам рассказали, где посмотреть фильмы под открытым небом

Москвичи смогут изучить состав своего тела на форуме-фестивале "Москва 2030"

Местом старта Ночного забега в Москве станет Малая спортивная арена "Лужников"

Ночной забег начнется в Москве в 22:30

Канатную дорогу открыли в честь 85-летия ВДНХ

В столице 1 августа начался форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030". Москвичам и туристам представят главные инновации и достижения во всех сферах жизни города. Рассказываем, какие мероприятия можно посетить 4 августа.

Посмотреть экспозицию, проплывая мимо нее на сапборде, можно будет в пространстве "Эволюция" в парке искусств "Музеон" с 12:00 до 20:00. Кроме того, на главной сцене молодежной точки "Телепорт" в Парке Горького с 11:00 до 12:00 можно будет принять участие в заезде на сайклах. Помогать в этом будет искусственный интеллект.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Форум "Территория будущего. Москва 2030"
городМосква 2030видеоЕгор Бедуля
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика