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Новости

04 августа, 19:00

M24.RU

Танцевальная тренировка прошла в "Зарядье" в рамках МУФ

Танцевальная тренировка прошла в "Зарядье" в рамках МУФ

Московский урбанистический форум открылся в Гостином Дворе

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В рамках Московского урбанистического форума в большом амфитеатре парка "Зарядье" прошла танцевальная тренировка. Провела ее танцовщица и участница популярных телешоу Анна Тихая.

Московский урбанистический форум можно посетить до 10 сентября на крупнейших площадках столицы: в парке "Зарядье", "Лужниках", Центральном выставочном зале "Манеж" и Гостином Дворе. Посетителей ждут всевозможные мастер-классы, концерты, лекции, презентации и встречи с известными людьми.
Сюжет: Московский урбанистический форум – 2023
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