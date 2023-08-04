Танцевальная тренировка прошла в "Зарядье" в рамках МУФ

В рамках Московского урбанистического форума в большом амфитеатре парка "Зарядье" прошла танцевальная тренировка. Провела ее танцовщица и участница популярных телешоу Анна Тихая.

Московский урбанистический форум можно посетить до 10 сентября на крупнейших площадках столицы: в парке "Зарядье", "Лужниках", Центральном выставочном зале "Манеж" и Гостином Дворе. Посетителей ждут всевозможные мастер-классы, концерты, лекции, презентации и встречи с известными людьми.