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Образовательный интенсив "Город в объективе" пройдет в Москве

Образовательный интенсив "Город в объективе" пройдет в Москве

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В Москве 4 августа для любителей фото- и видеосъемки стартовал образовательный интенсив "Город в объективе". Он организован в рамках конкурса видеороликов, посвященных столице.

Слушателям расскажут о секретах режиссуры и монтажа коротких видео. С гостями обсудят то, как Москва представлена в кино и какие художественные персонажи сформировали ее образ в массовом сознании. А москвичи в своих видеороликах покажут, как они они видят столицу.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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городвидеоЕкатерина Фоменко
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