Образовательный интенсив "Город в объективе" пройдет в Москве

В Москве 4 августа для любителей фото- и видеосъемки стартовал образовательный интенсив "Город в объективе". Он организован в рамках конкурса видеороликов, посвященных столице.

Слушателям расскажут о секретах режиссуры и монтажа коротких видео. С гостями обсудят то, как Москва представлена в кино и какие художественные персонажи сформировали ее образ в массовом сознании. А москвичи в своих видеороликах покажут, как они они видят столицу.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.