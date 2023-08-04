Москвичам рассказали, что еще ждет гостей МУФ в "Лужниках" в выходные

На площадке Московского урбанистического форума в "Лужниках" прошло шоу, которое собрало десятки зрителей. Виртуозные навыки продемонстрировал машинист экскаватора компании "МОЭК". Находясь в кабине и управляя лишь ковшом, он с ювелирной точностью резал яблоко, открывал стеклянную бутылку воды и даже наполнил стаканы. На все эти действия потребовались считанные минуты.

Такие показательные выступления на многотонной коммунальной технике будут проходить регулярно. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.