Москвичам рассказали, что еще ждет гостей МУФ в "Лужниках" в выходные

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На площадке Московского урбанистического форума в "Лужниках" прошло шоу, которое собрало десятки зрителей. Виртуозные навыки продемонстрировал машинист экскаватора компании "МОЭК". Находясь в кабине и управляя лишь ковшом, он с ювелирной точностью резал яблоко, открывал стеклянную бутылку воды и даже наполнил стаканы. На все эти действия потребовались считанные минуты.

Такие показательные выступления на многотонной коммунальной технике будут проходить регулярно. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Московский урбанистический форум – 2023
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